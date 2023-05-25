Воронежский депутат Жогов вышел из СИЗО

После 29 июля Жогова могут вернуть в СИЗО, но могут и оставить под домашним арестом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 мая, Ленинский районный суд Воронежа разрешил депутату Роману Жогову сменить пребывание в СИЗО на домашний арест.

- Такая мера пресечения будет действовать до 29 июля текущего года, - сообщил «КП» сотрудник райсуда Максим Рощупкин. – Что будет дальше с Жоговым, непонятно. Могут вернуть в СИЗО, могут оставить под домашним арестом. В любом случае, следствие продолжается.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, напомним, главу фракции «Единая Россия» в воронежской Гордуме Романа Жогова задержали в конце ноября 2022 года по делу о мошенничестве на 2,4 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО, несмотря на то, что защита просила более мягкого наказания. По версии следствия, в 2010 году Жогов, будучи замруководителя регионального исполкома «ЕР», обратился за помощью к тогдашнему зампреду Гордумы Александру Провоторову. Жогов якобы попросил вице-спикера фиктивно трудоустроить свою супругу. Тот так и сделал, уверенный, что выплачиваемая ей зарплата пойдет на финансирование партии.

Мария Жогова проработала на заводе 10 лет, каждый месяц получая около 20 тысяч рублей. Так она и заработала к 2020 году 2,4 млн рублей, но эти деньги не пошли в бюджет «Единой России». Напомним, сам Провоторов, также побывавший за решеткой за мошенничество, успел выйти из колонии по УДО.