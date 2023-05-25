Воронежский клуб «Сосновый Бор» приглашает на открытие летнего сезона

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На территории благоустроенного парка площадью 25 гектаров расположились пляж, домашний дворик, кемпинг, кафе, глэмпинг, беседки, детские площадки, бассейн, волейбольные и футбольные поля, арт-объекты. Также организован прокат лодок, велосипедов, квадроциклов и многое другое.

Для отдыха в формате глэмпинг предоставляются домики, где есть все для комфортного проживания двух взрослых и двух детей: диван, две односпальные кровати, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер, санузел с раковиной и туалетом, душ - на территории.

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При аренде домика вы получаете возможность пользоваться инфраструктурой клуба. Стоимость: пн - чт - 5000 рублей, пт - вс - 6000 рублей.

Вариант без дополнительных удобств предполагает размещение в домиках для двух человек. Здесь есть два дивана, телевизор, холодильник, электрический чайник, кондиционер, санузел, душ на территории. Гости также могут пользоваться инфраструктурой клуба.

Стоимость: пн - чт - 4000 рублей, пт - вс - 5000 рублей.

Для проживающих в домиках дополнительно предусмотрено: завтрак (с 9 до 10 утра) - 600 руб/чел., комплексное питание на день (завтрак с 9 до 10 утра, обед с 13 до 14 часов, ужин с 19 до 20) - 2000 руб/чел.

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Отдыхающие могут приезжать в клуб со своими продуктами питания и напитками.

Ждем Вас и ваших гостей!

Адрес: Воронеж, Железнодорожный район, кордон Ближний.

Телефон для справок: +7-910-285-00-55.

Заказ домиков и беседок: +7-960-126-13-11.

Наш сайт: https://клуб-сосновый-бор.рф

Цена действительна на момент публикации.

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