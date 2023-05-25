Губернатор Воронежской области решил пойти на второй срок

Александр Гусев объявил о решении пойти на второй срок 25 мая. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Свершилось то, что в политических кругах Воронежской области давно ожидали – о решении пойти на второй срок официально объявил губернатор Александр Гусев. Короткий пост по этому поводу появился в его телеграм-канале.

- Объявил о своем участии в сентябрьских выборах. Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в «Единой России», которой 25 мая и был дан старт, - сообщил Александр Гусев.

В 2023 году единый день голосования пройдет 10 сентября. В 21 регионе России, включая Воронежскую область, состоятся выборы губернаторов. Жители 16 субъектов РФ изберут новые составы законодательных собраний, а в трех одномандатных округах состоятся довыборы в Государственную Думу.