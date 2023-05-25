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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:49

В Воронеже во Дворце спорта «Юбилейный» из-за пожара эвакуировали детей

Загорелась кладовка
Юрий КОЗЛОВ
Пожар в «Юбилейном» оказался небольшим.

Пожар в «Юбилейном» оказался небольшим.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 25 мая, около 14 часов во дворце спорта «Юбилейный» случился пожар. Загорелись вещи на третьем этаже в кладовке. Пожарных вызвали в 14.12. Одновременно эвакуировали детей из спортшкол, тренирующихся в «Юбилейном».

На место ЧП приехали 10 пожарных расчетов. Площадь возгорания была невелика – всего 1 квадратный метр. Пламя в итоге ликвидировали огнетушителем в 14.23.

Причину пожара устанавливают. Во время возгорания никто из детей и находившихся в здании сотрудников спортивных организаций не пострадал.