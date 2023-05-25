В Воронеже продают складское помещение рядом с аэропортом за полмиллиарда рублей

Склад может купить только очень богатый человек. Фото: из архива «КП»

На популярном сайте объявлений разместили сообщение о продаже складского помещения рядом с Воронежским аэропортом и трассой «Дон». Здание и земельный участок в 2,7 гектара, находящиеся в собственности одного юридического лица, по карману лишь очень обеспеченным людям. За них продавец хочет получить 500 миллионов рублей.

Площадь предлагаемого для покупки здания - 5 200 квадратных метров. Высота потолков 12 метров. Стены обшиты сэндвич-панелями, крыша мембранная, полы бетонные, антипылевые. На складе есть охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Также там установлена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 630кВА/504кВт. Есть также две скважины, проведен газ. Кроме того, там строят котельную мощностью 1,12МВт. А еще владелец сообщает о том, что у него в распоряжении есть разрешение на строительство здания высотой до 13 метров, согласованное с Росавиацией.