Воронежская каноистка выиграла первенство России по гребле

Екатерина Шляпникова (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

На старте первенства России по гребле на байдарках и каноэ, которое проходит в Краснодаре, воронежцы завоевали три награды. На дистанции 500 метров Екатерина Шляпникова (тренер Евгений Тарарыков) стала победительницей в заезде каноэ-одиночек среди девушек до 19 лет. В этой же возрастной группе и на такой же дистанции бронзовые награды завоевали байдарочники Артемий Носиков (тренер Максим Лутов) и Юлия Калинина (тренер Елена Черных). В шаге от призового результата оказался каноист Александр Попов (тренер Андрей Шамшурин), занявший четвёртое место.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.