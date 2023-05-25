Главным судьей матча воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов» будет Владислав Безбородов

Владислав Безбородов. Фото: premierliga.ru

Битву за право покинуть зону стыков между «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов» довели судить опытному арбитру Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга. Ассистентами его будут Валерий Данченко из Уфы и Алексей Лунев из Новосибирска. Ответственным за VAR будет сочинец Павел Кукуян. А поможет ему Максим Гаврилин из Владимира.

Владислав Безбородов уже отсудил 283 матча национального чемпионата. В нынешнем сезоне Премьер-лиги он отработал уже 21 игру. В них он показал 117 желтых карточек, 7 футболистов удалил с поля и назначил 12 пенальти.

Судил Безбородов и три матча «Факела». В Воронеже при его арбитраже «Факел» сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга – 0:0 и победил московский «Локомотив» - 2:0. А в столице наша команда в упорной борьбе уступила «Спартаку» - 2:3.

Напомним, перед 29 туром в активе «Факела» 27 очков и 13 место. «Крылья Советов» располагаются на строчку выше – на 12-м. У самарцев на два очка больше – 29. Только победа в матче с волжанами в Воронеже оставляет «Факелу» хорошие шансы обойтись без стыковых матчей с одной из лучших команд ФНЛ и спокойно готовиться к новому сезону в Премьер-лиге.