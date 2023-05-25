В Воронеже отключение воды в Советском районе перенесли на неопределенный срок

Воду в Советском районе 25 мая отключать не будут. Фото: из архива «КП»

В четверг, 25 мая, сотрудники «РВК-Воронеж» изменили планы по отключению воды на трех улицах Советского района. Ранее они планировали заменить запорную арматуру на Дорожной, 24. В связи с этим собирались отключать воду не только на улице Дорожной, но и на еще двух: Космонавтов и Пеше-Стрелецкой.

Теперь же ремонт перенесли на неопределенный срок. В «РВК-Воронеж» обещали также заранее предупредить о новой дате отключения воды, чтобы люди успели ее набрать про запас.

Напомним, что в Коминтерновском районе заменят запорную арматуру диаметром 100 мм на улице Машиностроителей, 24. Там. В связи с этим 25 мая до 15.00 не будет воды в пяти домах по этой улице и в одном здании на Торпедо.

А в Коминтерновском и Центральном районе 25 мая воду обещали отключить в одних домах до 16.00, в других до 18.00. Причина - работы по обустройству сетей в мегашколе на Московском проспекте. Правда, в квартале в районе Северного леса вода по-прежнему есть. А в жилых массивах «Задонье» и «Ветряк» планировали снизить давление в сетях.