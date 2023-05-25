Дилер Mercedes, Nissan, Porsche, BMW и Volkswagen в Воронеже сменил владельца

Продавать «Мерседесы» после введения европейских санкций стало тяжелее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «АврораАвто», официальном дилере Mercedes, Nissan, Porsche, BMW и Volkswagen в Воронеже, теперь новый владелец. По сути, произошел обмен. Теперь уже бывший собственник дилера Аркадий Залан передал свои доли Тамазу Бекаури. Это бывший владелец группы компаний в Белгороде. Взамен Залан получил доли Бекаури в других юридических лицах ГК «АврораАвто».

После этого обмена формально сменился главный исполнительный директор двух компаний, входящих в группу: «АврораАвто», «АврораАвтотрейд». Их возглавил Тимур Бекаури, сын нового собственника. Как скажутся изменения на работе крупного дилера иномарок, пока неясно.

Эксперты в то же время отмечают значительное снижение прибыли части компании, входящих в ГК «АврораАвто». Не исключено, что это связано с европейскими санкциями.