В самом центре Воронежа у главного вокзала полицейский только с помощью дубинки сумел разогнать стаю псов

Дело дошло уже до схватки бродячих псов с полицейским. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео, снятое поздним вечером у главного железнодорожного вокзала города. На нем можно заметить одинокого прохожего, с опаской косящегося на стаю агрессивных собак. Вскоре появляется полицейский и дубинкой разгоняет псов.

В разных районах Воронежа периодически случаются ЧП, связанные с нападением собак. Пока, к счастью, все кончалось более или менее сильными укусами.

Сейчас на улице Балашовской, 29/1 строят новый приют для собак. Подрядчик сильно отстает от первоначально утвержденного графика. Складывается впечатление, что он работает чуть ли не из-под палки. Только после вмешательства мэра строительство сдвинулось с мертвой точки. Есть надежда, что к концу лета собачий приют все-таки откроют.

Однако эксперты считают, что этот приют, мягко говоря, не решит всех проблем. А кардинально могут ситуацию улучшить только изменения в законодательстве. По нынешним нормам, агрессивного пса можно только стерилизовать и вновь вернуть на ту же улицу. Станет ли он этого добрее, большой вопрос.