В Воронеже в аварии с «Фольсвагеном» и «Опелем» ранена девушка

У «Фольксвагена» повреждено крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 24 мая, в 14.30 в Воронеже случилась авария у дома № 1 на улице Тенистой. 21-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Поло», ехал со стороны улицы Чуйской в направлении Острогожской. Молодой человек нерасчетливо пошел на обгон и врезался в «Опель Астра».

Водителю «Фольксвагена» госпитализация не потребовалась. А вот рулившая «Опелем» 23-летняя жительница Тамбовской области попала в больницу.

«Опель» после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 24 мая в Воронежской области случилось 97 ДТП. Из них в Воронеже – 70, на дорогах в районах – 22, на федеральных трассах – 5. В трех авариях получили травмы три человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.