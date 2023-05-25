В Нововоронеже сгорел цех предприятия

В Нововоронеже огонь тушили более двух часов. Фото с места пожара. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 25 мая, около трех часов ночи в Нововоронеже загорелся цех по адресу: Заводской проезд, 1а. Там расположена фирма «Каштан», занимающаяся производством листов для облицовки и шпона для фанеры.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 2.59. На место ЧП выезжали 30 наших сотрудников на восьми пожарных машинах. Крупный пожар удалось ликвидировать в 5.10. Огонь повредил цех 50х20м на 1000 квадратных метрах, по всей его площади рухнула крыша. По оперативным данным, пострадавших нет. Причину пожара выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, совсем недавно три пожара в производственных зданиях случились в Воронеже – два из них на Машмете, еще один на левом берегу. 20 мая горел склад с поддонами в районе ТРЦ «Максимир». Площадь пожара составила 1,2 тыс кв. м. - на помощь выдвигался пожарный поезд. 21 мая на заводе на улице Чебышева тушили взорвавшийся трансформатор. А вечером 22 мая на улице Цимлянской загорелся склад с пластиковыми изделиями.