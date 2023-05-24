Пропавшую без вести пенсионерку с провалами в памяти нашли в больнице в Воронеже

Пропавшая в Воронеже 84-летняя Александра Г. найдена живой. С ней все в порядке. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 24 мая.

Они пояснили, что им на горячую линию позвонили из медицинского учреждения и рассказали, что пенсионерка находится у них. Добровольцы сообщили об этом родственникам, а те забрали старушку домой.

Напомним, женщина пропала в понедельник, 22 мая. Как оказалось, она ранее уже уходила из дома и не могла вернуться, поскольку страдает провалами в памяти.