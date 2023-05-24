Воронежские экологи возмутились парковкой самокатов возле деревьев

Фото управления экологии Воронежа

Воронежские экологи постоянно контролируют состояние деревьев в городе, особенно молодых саженцев. Мониторинг показал, что находятся те, кто считает, что зеленые насаждения хорошо подходят для фиксации передвижных средств. Об этом рассказали в управлении экологии горадминистрации 24 мая.

Там напомнили любителям езды на велосипедах и самокатах, что для безопасности лучше крепить замки мобильного транспорта к пешеходным ограждениям. Она находятся рядом с каждым остановочным павильоном.

- Безусловно, мы защитим клены. Планируем, что в этом году появится специальная защита на стволы деревьев. Но если к растениям относиться бережнее, не рассчитывая только на металлические каркасы, то они будут дольше радовать нас, - подчеркнули в управлении.