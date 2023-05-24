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НовостиОбщество24 мая 2023 16:57

Воронежские экологи возмутились парковкой самокатов возле деревьев

Это способствует повреждению стволов
Евгения ФРОЛОВА
Фото управления экологии Воронежа

Фото управления экологии Воронежа

Воронежские экологи постоянно контролируют состояние деревьев в городе, особенно молодых саженцев. Мониторинг показал, что находятся те, кто считает, что зеленые насаждения хорошо подходят для фиксации передвижных средств. Об этом рассказали в управлении экологии горадминистрации 24 мая.

Там напомнили любителям езды на велосипедах и самокатах, что для безопасности лучше крепить замки мобильного транспорта к пешеходным ограждениям. Она находятся рядом с каждым остановочным павильоном.

- Безусловно, мы защитим клены. Планируем, что в этом году появится специальная защита на стволы деревьев. Но если к растениям относиться бережнее, не рассчитывая только на металлические каркасы, то они будут дольше радовать нас, - подчеркнули в управлении.