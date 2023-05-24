Воронежские хирурги спасли мужчину с огнестрельным ранением

Врачи Воронежской областной клинической больницы (ВОКБ) №1 спасли мужчину с огнестрельным сквозным ранением печени. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения региона 24 мая.

Пациент поступил в больницу по «скорой». Он жаловался на сильные боли в животе и слабость. При осмотре врачи обнаружили у него сквозную огнестрельную рану. УЗИ и компьютерная томография показали, что в брюшной полости скопилась свободная жидкость. Это могло привести к гибели пациента и было принято решение об экстренной операции, которую провели под руководством заведующего хирургическим отделением №2 Сергея Оводкова. Врачи установили, что пуля, пройдя на вылет, задела правую долю печени. Помимо этого, из-за ранения пострадало «желчное дерево».

Затем медики провели в несколько этапов хирургическое лечение. Пациенту наложили специальную давящую повязку на печень, остановили кровотечение и установили дренаж. На следующем мужчине удалили желчный пузырь и провели холецистостомию. Операция предусматривает формирование отверстия (стомы) в стенке желчного пузыря с выводом его содержимого через трубку наружу.

Через 17 дней его выписали из больницы. А еще через две недели провели операцию по удалению стомы. В облдраве отметили, что обстоятельства, при которых воронежец получил ранение, устанавливают правоохранительные органы.