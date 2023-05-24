В Воронеже арестовали наркодилера с 250 граммами героина и метадона

Фото - ГУ МВД

Полицейские пресекли в Воронеже сбыт крупной партии наркотиков. У 26-летнего уроженца среднеазиатской республики при обыске изъяли 250 граммов героина и метадона. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 24 мая в региональном главке МВД.

Первую партию, которую он должен был реализовать через тайники-закладки, у него нашли в кармане рубашки. Он приготовил 15 свертков с героином общей массой 6,5 граммов. После этого в арендованной квартире в доме на Московском проспекте при обыске полицейские изъяли еще два крупных свертка, в которых находилось 137 граммов героина и 111 граммов метадона. Запрещенные вещества были расфасованы и приготовлены к сбыту. От цвета изоляционной ленты зависел вид и вес наркотического вещества.

Также оперативники изъяли банковские карты, куда задержанному мужчине перечислялись денежные средства от соучастников и мобильные телефоны с указанием координатов мест, где злоумышленник оборудовал тайники.

В содеянном он признался. Сейчас находится в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.