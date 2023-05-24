Воронежцам назвали еще одного участника «Черноземфеста»

Фото - с официальной страницы фестиваля Фото: Предоставлено "КП"

Стало известно о выступлении еще одной группы в августе на «Черноземфесте» в Воронеже. Об этом участнике рассказали в среду, 24 мая, в пресс-службе организаторов фестиваля. Это - атмосферная группа Ocean Jet из Костромы.

Известно, что она образована в 2013 году. Ребята исполняют свою музыку на английском языке, сочетая электронное звучание с инди-рок мотивами.

— Ocean Jet не ведутся на мнения других, хотя их и пытаются иногда направить в «свое» потребительское русло, а занимаются музыкой в первую очередь потому, что им это действительно интересно. Они все делают сами, чисто на энтузиазме, своими руками и головой, — так охарактеризовали их организаторы.

Напомним, фестиваль традиционно пройдет на площадке около Сити-парка «Град» в Рамонском районе с 18 по 20 августа. Также в 2023 году на нем выступят: «План Ломоносова», «Нейромонах Феофан», «Гудтаймс», Lascala, «Плавица», «Смех», «Мельница», «Крематорий», Jane Аir, Глеб Самойлов и его группа The Matrixx, «Моя Мишель», «АнимациЯ», Найк Борзов, «Мураками» и другие. Будет жарко!