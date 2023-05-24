В Воронежской области средняя мартовская зарплата составила 50 тысяч рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Средняя зарплата в Воронежской области в марте составила 50,1 тыс рублей, сообщил Воронежстат. По сравнению с мартом 2022-го она увеличилась на 10,2%. Реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен в марте по сравнению с тем же месяцем 2022 года увеличился на 6,2%.

Выше среднеобластного уровня зарплата работников в сфере информации и связи - на 67,9%, у финансистов и страховщиков - на 53,7%, производителей лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, - на 47,3%, работающих в химической промышленности - на 44,1% выше среднего.

Зарплата работников сельского хозяйства составила 87,5% от средней по области. Самая низкая зарплата сложилась у работников кожевенных производств - 52,9% от средней по области, деревоборабатывающих производств - 56,4% от средней по области.

Медики получают зарплату чуть менее средне областного значения - 94,2%, педагоги – 85% от средней по области.

По состоянию на 1 мая 2023 года, суммарная задолженность по зарплате составила 7,1 млн рублей - не рассчитались с 90 работниками.