Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Воронежский областной суд вынес решение и признал геноцидом (ст. 357 УК РФ) массовые убийства населения Воронежской области, произошедшие в 1942-1943 годах. Об этом сообщила прокуратура региона 24 мая.

В марте с заявлением об установлении этого факта в суд обратился прокурор Николай Саврун. Он попросил признать геноцидом массовые убийства населения фашистами в течение двух лет – с 1942 по 1943-й. В этот период от рук нацистов в регионе погибло свыше 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, около 77 тысяч человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда. Был подсчитан и размер материального ущерба. Он превышает 11,7 трлн рублей.

- Захватчики грабили, сжигали дома, изымали продовольствие, оставляя людей без пропитания. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1,34 млн квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8 %, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92 %, - отметили в прокуратуре.

С 13 апреля облсуд исследовал материалы уголовного дела, которые являются доказательством и представлены в обоснование заявленных требований. И наконец вынес решение: заявление прокурора области удовлетворить.