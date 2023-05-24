Две семьи отравились угарным газом в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже в мае отравились две семьи с разницей в пять дней. Об этом рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС 23 мая.

Так, первый случай произошел 3 мая. С симптомами отравления угарным газом госпитализировали семью – родителей и ребенка. Причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов: пластиковые окна в квартире были закрыты при работающей вытяжке.

А 8 мая на номер 112 позвонила жительница дома по улице 20-летия Октября. Женщина пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия у себя и дочери. Обеих госпитализировали в токсикологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести с подозрением на отравление угарным газом. Опасная ситуация возникла из-за обратной тяги в дымоходе. При этом были закрыты окна и работала колонка.

Спасатели напомнили, что газ не имеет запаха и цвета: выявить его наличие и оценить концентрацию без специальных приборов невозможно. Первыми симптомами отравления являются головная боль, пульсация в висках, слабость, головокружение, шум в ушах, слезотечение, тошнота, затруднение дыхания, першение в горле, сухой кашель. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата – потеря равновесия, проблемы с координацией, а также расстройства слуха и зрения.

В управлении по делам ГО и ЧС пояснили, что необходимо использовать только исправное газовое и отопительное оборудование. А также следует позаботиться об исправной работе вентиляции – для этого стоит обратиться в управляющую организацию.