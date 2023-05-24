Любовную лирику воронежцы могут бесплатно послушать в библиотеке

27 мая в библиотеке имени Никитина состоится концерт в рамках клуба «Камерные собрания» при воронежском Доме актера. В программе примут участие солисты филармонии Галина Леонова (меццо-сопрано) и Айнара Ганбарова (сопрано), педагог «Дворца творчества детей и молодежи» Тамара Мразик (сопрано), выпускница Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Полина Романова (сопрано), педагог ДШИ №2 Игорь Лысенко (флейта). Аккомпанируют доценты института искусств Мария Агибалова и Яна Лисак, студенты ВГИИ Виктория Ковалева и Анастасия Медведева, концертмейстер ДШИ №2 Галина Лысенко.

Прозвучит вокальный цикл Рахманинова на стихи поэтов Серебряного века, где музыкальная звукопись композитора приобретает особенно изысканный характер, а также произведения Пуччини, Боллинга, Космы, пьесы для флейты и фортепиано Дебюсси, песни военных лет и многое другое.

Концерт «Обещание любви» пройдет в "Никитинке" 27 мая в 19.00 - в главном корпусе на четвертом этаже, вход свободный, 6+