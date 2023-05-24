В Воронежской области мужчина, угнавший машину у инвалида, заплатил ему 400 тысяч рублей

Суд взыскал с угонщика, покусившегося на машину инвалида, более 400 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

22-летний Виктор Ч. ответил за угон «Нивы-Шевроле» у инвалида не только отсидкой в колонии, но и крупной суммой денег. Суд удовлетворил иск в отношении него, поданный сотрудниками Острогожской межрайонной прокуратуры.

«Ниву» молодой человек угнал в октябре 2022 года. Его достаточно быстро поймали, судили и дали ему срок – четыре года колонии общего режима. А теперь ему пришлось еще и заплатить пострадавшему от его действий инвалиду более 400 тысяч рублей. Эту сумму уже сняли с его счета.

Так что обижать инвалидов дорого обходится и в прямом, и в переносном смысле слова.