Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся гроз

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающихся на регион 24-25 мая ливней, гроз и сильного ветра. В области ранее МЧС объявило о штормовом предупреждении.

Специалисты «Воронежсэнерго» заверили о готовности оперативного устранения возможных последствий непогоды. Всего задействовано 249 бригад: 1 188 человек и 329 единиц техники. Также в распоряжении филиала находятся 44 передвижных резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

- Работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, - пояснили в компании.

Жителей региона призвали сообщать нарушениях энергоснабжения по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).