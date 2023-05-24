В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области на 24–25 мая из-за ожидаемых сильных дождей и гроз. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее спасатели получили от воронежского гидрометцентра консультативный доклад о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Они наступят в период с 18 часов 24 мая и продлятся до 18 часов 25 мая 2023 года.

Местами по Воронежской области пройдут сильные ливни, прогремят грозы, при которых порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В МЧС попросили жителей области принять во внимание данную информацию и учитывать возможные неблагоприятные погодные условия в своей деятельности.