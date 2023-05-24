Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 10:17

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

Дожди ожидаются на всей территории региона
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области на 24–25 мая из-за ожидаемых сильных дождей и гроз. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее спасатели получили от воронежского гидрометцентра консультативный доклад о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Они наступят в период с 18 часов 24 мая и продлятся до 18 часов 25 мая 2023 года.

Местами по Воронежской области пройдут сильные ливни, прогремят грозы, при которых порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В МЧС попросили жителей области принять во внимание данную информацию и учитывать возможные неблагоприятные погодные условия в своей деятельности.