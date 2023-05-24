В Воронеже рецидивист напал на москвича и отобрал у него 5 млн рублей

Фото - ГУ МВД по региону

Левобережный райсуд вынес приговор 49-летнему жителю Нижегородской области, который обвинялся в разбойном нападении на водителя логистической организации. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 мая.

Было установлено, что в середине июля 2020 года он напал на 39-летнего москвича на территории промышленной зоны в Левобережном районе. Угрожая предметом, похожим на оружие, отобрал у водителя пакет, в котором находилось 5 млн рублей и скрылся на автомобиле «Рено Дастер» с подложными номерами.

Пострадавший сообщил об этом в полицию. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев, изъяла записи с камер видеонаблюдения. Вскоре личность и местонахождение злоумышленника установили. Он был задержан на территории Нижегородской области и доставлен в Воронеж. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.