В Воронеже День пограничника отметят концертом в парке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ко Дню пограничника, который отмечается 28 мая, в Воронеже подготовили несколько праздничных мероприятий. Непосредственно в этот день в 9.00 на стадионе «Динамо» запланирован чемпионат по мини-футболу среди кадетских образовательных организаций, посвященный памяти бойцов 41-го погранполка, погибших в боях за Воронеж. В Центральном парке в 11.00 пройдет возложение цветов к братской могиле № 13, где захоронены воины 41-го пограничного полка. А в 11.45 в парке состоится концерт «Быть верным России».

28 мая в 14.00 в клубе «Краснолесье» пройдет игровая программа «Все отлично на границе», в 16.00 - в клубе «Боровое» запланирована программа «Всегда на чеку», в 18.00 в клубе «Шилово» покажут фильм «Ко мне, Мухтар».

29 мая в 14.00 в клубе «Малышево» запланирована викторина «Граница на замке», в 15.00 в клубе «Подклетное» - спортивная программа «Юнармейцы», в 18.00 в клубе «Октябрь» - игровая программа «Пограничник».

А несколько мероприятий пройдут даже раньше. 26 мая в 16.00 - торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные Дню пограничника и 30-летию образования Отдельной оперативной группы ПФ РФ в Воронеже, - в городском дворце культуры (ул. Машиностроителей, 108).

В клубе «Репное» 26 мая в 16.00 пройдет игровая программа «На границе у нас все отличники!», в клубе «Подгорное» 26 мая в 18.00 - «Защитники границы».