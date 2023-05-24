Антимонопольщики наказали воронежский ломбард за «круглосуточную» работу

Руководство воронежского ломбарда пыталось оспорить решение и предписание регионального управления ФАС России, но суд признал жалобу необоснованной. В середине мая Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением антимонопольщиков о признании ломбарда виновным в нарушении закона о рекламе, оставив решение суда первой инстанции без изменения..

Воронежское УФАС в феврале оштрафовало организацию на 50 000 рублей. Антимонопольщики признало рекламу ломбарда ненадлежащей. Из текста вывески на фасаде «Деньги 24 часа…» следовало, что ломбард работает круглосуточно.

- Однако в соответствии с ФЗ «О ломбардах» ломбарды имеют право оказывать услуги ежедневно с 8 до 23 часов. Оказание данных услуг 24 часа (то есть круглосуточно) не допускается, - отметили в УФАС России по Воронежской области. - При этом ломбард уже дважды привлекался к административной ответственности по аналогичным нарушениям в течение 2022 года.