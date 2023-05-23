В райцентре Воронежской области ввели карантин по бешенству

Будьте осторожны – бешенством могут заразиться и домашние питомцы, если за ними как следует не следить. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В поселке Анна, являющимся центром одноименного района, ввели карантин по бешенству до 27 июля 2023 года. В понедельник, 22 мая, соответствующий указ губернатора Воронежской области Александра Гусева появился на портале правовой информации.

Вспышку бешенства зафиксировали в личном подсобном хозяйстве в доме № 26/2 на улице Киреевской. Какие именно животные стали жертвами бешенства, не сообщают.

Теперь улицу Киреевскую нельзя посещать посторонним. Там также нельзя лечить животных, отправлять их на убой и снимать шкуры. Исключение составляют только для специалистов государственной ветеринарной службы и для персонала, выполняющего важные производственные операции. Также запрещены ярмарки и выставки, где могут скапливаться животные. Кроме того, нельзя перемещать и отлавливать братьев наших меньших для вывоза в зоопарк.

Ранее карантин по бешенству ввели в селе Русская Буйловка Павловского района. Там аналогичные ограничения действуют до 6 июля.

Напомним, за первый квартал 2023 года в Воронежской области от бешенства умерли четыре кошки и три собаки.