Под Воронежем дошло до суда уголовное дело бывшего руководителя местного отдела Гостехнадзора

Бывшему руководителю отдела Гостехнадзора грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Дошло до суда уголовное дело 45-летнего бывшего руководителя территориального отдела управления Гостехнадзора Воронежской области по Семилукскому района Олега Б. Его обвиняют в пяти преступлениях, подпадающих под часть 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, с апреля 2021-го по март 2022 года Олег Б. по просьбе своих законных незаконно выдавал им водительские права. Таким образом, они получали возможность управлять тракторами и квадроциклами, не пройдя обучение и без сдачи экзаменов.

- Уголовное дело будут рассматривать в Семилукском районном суде. Попавшего под уголовное дело руководителя отдела Гостехнадзора уволили с работы в связи с утратой доверия. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Семилукского района.