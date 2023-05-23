В Центре гигиены и эпидемиологии Воронежской области за коррупционные нарушения наказали 20 работников

В Центре гигиены и эпидемиологии в Воронежской области с противодействием коррупции оказалось не все в порядке. Фото: ФБУЗ "ЦГиЭ в Воронежской области" ВКонтакте.

Сотрудники прокуратуры Воронежской области провели проверку исполнения законов о противодействии коррупции в Центре гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. И обнаружили немало нарушений.

В частности, были случаи конфликта интересов. Также оказалось, что работники Центра много раз предоставляли недостоверные сведения о доходах, недвижимом имуществе и банковских счетах.

- Прокурор области внес главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц. Обнаруженные нарушения устраняют, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.