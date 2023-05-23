В Воронеже в микрорайоне Шилово утвердили изменения правил застройки участка в 32,8 гектара

Строить квартал на улице Острогожской собираются еще два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В постановлении администрации Воронежа утвердили изменение параметров застройки одного из секторов нового жилого квартала «Ласточкино» на улице Острогожской. Работы там ведут специалисты ДСК.

Изменение касается одного из секторов площадью в 32,8 гектара застраиваемого участка. Там вместо 186,5 тысяч квадратных метров жилых помещений построят 295 тысяч. Также там планируют построить торговый центр на 20 тысяч «квадратов», парковку на 288 автомобилей, школу на две тысячи мест и подземные автостоянки.

Общая площадь застраиваемого квартала – 170 гектаров. Работы там планируют завершить в 2025 году.