В Воронеже извращенец в маске снимал штаны и оголял гениталии

Эксгибиционист злодействовал вечером 22 мая на улице Геращенко. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Вечером в понедельник, 22 мая, у дома № 6 по улице Геращенко Коминтерновского района стали свидетелями мерзкого зрелища. Некий извращенец в маске бегал между припаркованных машин, снимая и надевая штаны. При этом он демонстрировал свои гениталии. Фото извращенца выложили в паблик «Мой и твой Воронеж» с призывом навалять ему как следует.

Кстати, такие действия, если подобные похождения увидят дети, могут приравниваться к статьям УК, карающим за развращение несовершеннолетних. А это немалый срок. Впрочем, если предположить, что извращенец – постоянный клиент психоневрологического диспансера, ему грозит максимум принудительное лечение.

Напомним, что на днях возле цирка по ночной дороге ходила голая женщина. А потом она улеглась на асфальт и занялась онанизмом. Публичному разврату положили конец врачи скорой, которые отвезли извращенку туда, куда следует, по профилю ее психического заболевания.