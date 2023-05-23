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НовостиПроисшествия23 мая 2023 10:41

В Воронеже извращенец в маске снимал штаны и оголял гениталии

Злодействовал он на улице Геращенко Коминтерновского района
Олег КУЗНЕЦОВ
Эксгибиционист злодействовал вечером 22 мая на улице Геращенко.

Эксгибиционист злодействовал вечером 22 мая на улице Геращенко.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Вечером в понедельник, 22 мая, у дома № 6 по улице Геращенко Коминтерновского района стали свидетелями мерзкого зрелища. Некий извращенец в маске бегал между припаркованных машин, снимая и надевая штаны. При этом он демонстрировал свои гениталии. Фото извращенца выложили в паблик «Мой и твой Воронеж» с призывом навалять ему как следует.

Кстати, такие действия, если подобные похождения увидят дети, могут приравниваться к статьям УК, карающим за развращение несовершеннолетних. А это немалый срок. Впрочем, если предположить, что извращенец – постоянный клиент психоневрологического диспансера, ему грозит максимум принудительное лечение.

Напомним, что на днях возле цирка по ночной дороге ходила голая женщина. А потом она улеглась на асфальт и занялась онанизмом. Публичному разврату положили конец врачи скорой, которые отвезли извращенку туда, куда следует, по профилю ее психического заболевания.