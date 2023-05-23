Воронежец Дмитрий Подорожний выиграл всероссийский турнир по кудо

Дмитрий Подорожний (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В рамках всероссийского турнира по кудо соревновались 400 участников из 20 регионов страны. Воронежскую область представляли восемь спортсменов, но только Дмитрию Подорожнему в возрастной группе 12-13 лет удалось подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Остальные выбыли из борьбы в 1/4 финала. Тренируется наш земляк под руководством своего отца Андриана Подорожнего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский спортсмен Дмитрий Романов завоевал серебро первенства России по кудо. Тем временем, воронежцы 12 раз поднимались на пьедестал почета на чемпионате и первенстве ЦФО по кудо.