В Воронеже проливные дожди закончатся к началу выходных

Дожди зарядили надолго. Фото: Николай ХИЖНЯК

Начавшиеся во вторник, 23 мая, дожди в Воронеже задержатся надолго. Об этом сообщили местные синоптики.

- Виной непогоды стал большой антициклон, стоящий в Западной Сибири. Он не пускает циклоны с европейской части России дальше. Соответственно облака, пришедшие с запада и с юга выливаются дождями в том числе и над нашей областью, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В то же время днем будет достаточно тепло – от +23 до +25 градусов. Не стоит забывать, что для урожая дожди в мае – это хорошо. Вероятен просвет в субботу, 26 мая, но когда стабилизируется сухая погода, пока неясно.

В ночь на среду, 24 мая, синоптики обещают небольшой дождь при +13 градусах. Днем он закончится, но будет облачно и тепло - +24.

В четверг, 25 мая, ночью снова будет небольшой дождь при +14 градусах. Днем он усилится. Температура поднимется до +23.

В ночь на пятницу, 26 мая, вместо восточного ветра подует юго-восточный. Возможна гроза, но дождь ослабнет. Днем осадки обещают небольшие при +24 градусах. Ветер при этом снова поменяется – на этот раз на северо-западный.

В субботу, 26 мая, ночью будет то приниматься дождь, то из-за туч выглядывать луна. Днем снова смена ветра – теперь на юго-западный. Столбик термометра поднимется до +25.