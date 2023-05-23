Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт23 мая 2023 7:55

Воронежские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Турнир проходит в Краснодаре
Алексей СЕРГУНИН
Евгений и Маргарита Дороховы (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Евгений и Маргарита Дороховы (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Накануне, 22 мая, воронежские спортсмены дважды поднимались на пьедестал почета на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ в смешанных экипажах. В байдарке-двойке на дистанции 200 метров Евгений и Маргарита Дороховы заняли третье место. В каноэ-двойке Дмитрий Шаров в паре с краснодарской спортсменкой Олесей Ромасенко завоевали золотые медали. Тренируют призёров Наталья Когтева и Александра Калидова соответственно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежская спортсменка Юлия Калинина стала второй на всероссийском турнире по гребле на байдарках и каноэ.