В детских оздоровительных лагерях Воронежа будут строить быстровозводимые корпуса

Власти Воронежа совместно с местными парламентариями разработали стратегию по совершенствованию всей системы детского отдыха в столице Черноземья. Одно из направлений – строительство нескольких быстровозводимых корпусов по аналогии с теми, которые уже появились в районах области.

Отметим, что с 1 июня в Воронеже начнут работать два оздоровительных лагеря. Остальные откроются чуть позже. Ожидается, что за время каникул отдохнуть сумеют 9,5 тысячи школьников или восемь процентов от желающих. По линии соцзащиты на отдых будут направлены 1,3 тысячи ребят из семей находящихся в тяжелой жизненной ситуации и 60 детей из новых регионов.

СПРАВКА «КП»

На территории Воронежа действуют 13 детских лагерей, восемь из которых являются муниципальными и пять - ведомственными.