В Воронеже в районе Машмета загорелся склад с пластиком

скриншот из соцсетей

Воронежцев напугал столб черного дыма над районом Машмета. Очевидцы массово начали публиковать в соцсетях фото и видео со страшными клубами в районе Танеева примерно с 21.20. Дым виден с разных точек города.

По данным МЧС, на улице Цемлянской загорелся склад с пластиковыми изделиями. Площадь пожара составляет примерно 250 квадратных метров. На месте работают 29 спасателей.

К 22.30 огонь удалось локализовать. Угрозы распространения пожара нет. Клубы черного дыма связаны с особенностью горения пластика.

скриншот из соцсетей

Это уже третий пожар подряд в течение трех дней на Левом берегу Воронежа. Ранее сайт VRN.KP.RU писал о загоревшемся 20 мая складе с поддонами в районе ТРЦ "Максимир" (площадь пожара составила 1,2 тыс кв. м. - на помощь выдвигался пожарный поезд), а 21 мая на заводе на Чебышева тушили взорвавшийся трансформатор