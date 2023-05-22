Под Воронежем обнаружили пять аварийных детских площадок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокурорские сотрудники выявили в Семилукском районе пять детских спортивных и игровых площадок, не соответствующих требованиям безопасности и эксплуатации для детей.

- Детская площадка в селе Девица находится в аварийном состоянии. Отдельные конструкции имеют неустойчивое основание, деформации, отсутствует ограждение. Как показала проверка, неудовлетворительное состояние детской площадки вызвано тем, что она не состоит на балансе администрации Девицкого сельского поселения, технические и кадастровые паспорта, эксплуатационные документы на установленное оборудование отсутствуют, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В плохом состоянии и детские площадки в поселке Стрелица и селе Лосево, там и территории площадок не отвечают требованиям по благоустройству. А местные чиновники не проводят осмотров детских объектов.

По результатам проверки прокуратура района обязала глав администраций Землянского, Девицкого, Лосевского сельского и Стрелицкого городского поселений устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.