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НовостиОбщество22 мая 2023 15:09

Уволился глава администрации Нововоронежа

Владимир Лещенко покинул пост по собственному желанию
Ярослав ИВАНОВ
Владимир Лещенко, фото из соцсетей героя публикации

Владимир Лещенко, фото из соцсетей героя публикации

Глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко уволился. Как сообщили в правительстве Воронежской области, чиновник покидает пост по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации с 23 мая будет его зам Алексей Дорошенков - до назначения Нововоронежской горДумой нового главы.

Владимир Лещенко - уроженец Кантемировского района Воронежской области. Окончил Воронежский агроуниверситет, работал инженером по землеустройству, потом начальник отдела перспективного планирования АПК в Алексеевке Белгородской области, руководил там же филиалом ФГУ «Земельная кадастровая палата», затем – в администрации Алексеевки. С 2016-го переехал в Нововоронеж: работал в администрации города начальником отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики, с июня 2016-го по 2019-й был заместителем главы администрации Нововоронежа. А с марта 2019-го - руководил администрацией города.

В соцсетях Владимир Лещенко поблагодарил всех за сотрудничество и поддержку. Он напомнил, что за время его работы в Нововоронеже построили спорткомплекс «Атом Арена», отремонтировали дворовые территории, сделали капремонт школы №4 и детского сада №8, продолжаются благоустройство городского парка, реконструкция городской набережной, капремонт детсада №15.