Уволился глава администрации Нововоронежа

Владимир Лещенко, фото из соцсетей героя публикации

Глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко уволился. Как сообщили в правительстве Воронежской области, чиновник покидает пост по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации с 23 мая будет его зам Алексей Дорошенков - до назначения Нововоронежской горДумой нового главы.

Владимир Лещенко - уроженец Кантемировского района Воронежской области. Окончил Воронежский агроуниверситет, работал инженером по землеустройству, потом начальник отдела перспективного планирования АПК в Алексеевке Белгородской области, руководил там же филиалом ФГУ «Земельная кадастровая палата», затем – в администрации Алексеевки. С 2016-го переехал в Нововоронеж: работал в администрации города начальником отдела управления и развития городского хозяйства и тарифной политики, с июня 2016-го по 2019-й был заместителем главы администрации Нововоронежа. А с марта 2019-го - руководил администрацией города.

В соцсетях Владимир Лещенко поблагодарил всех за сотрудничество и поддержку. Он напомнил, что за время его работы в Нововоронеже построили спорткомплекс «Атом Арена», отремонтировали дворовые территории, сделали капремонт школы №4 и детского сада №8, продолжаются благоустройство городского парка, реконструкция городской набережной, капремонт детсада №15.