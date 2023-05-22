В Воронежской области за неделю выявили 400 заболевших ковидом

За неделю с 15 по 21 мая в Воронежской области выявили 400 случаев COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это на 16,8% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели.

Несмотря на отсутствие резкого роста заболеваемости коронавирусом и отмену большей части ограничений, санитарные врачи отмечают, что риски распространения COVID-19 сохраняются. Поэтому они советуют не пренебрегать простыми мерами предосторожности. При плохом самочувствии оставаться дома, избегать контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, повышенная температура или лихорадка, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.

Не заниматься самолечением, а вызвать врача и принимать лекарства по его назначению. Регулярно проветривать помещения (желательно в течение 30 минут).

Мыть руки с мылом. Делать прививку. В местах массового скопления людей надевать маску.