Воронежские гребцы завоевали шесть медалей на Кубке России

Одна из героинь Кубка России Екатерина Шляпникова на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены завоевали уже шесть медалей на проходящем в Краснодаре Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования весьма представительные – в них участвуют 330 спортсменов из 26 регионов нашей страны. В их числе 25 Заслуженных мастеров спорта России, 24 мастера спорта международного класса, 92 мастера спорта и 137 кандидата в мастера. От Воронежской области на турнире выступают семеро спортсменов.По итогам Кубка России сформируют состав сильнейших спортсменов страны для централизованной подготовки к чемпионату страны.

Пока единственную золотую медаль для нашей команды завоевала Екатерина Шляпникова на дистанции 500 метров в заезде каноэ-одиночек. Также на ее счету серебро еще на одной спринтерской дисциплине той же длины. Но уже в заезде каноэ-двоек.

Три медали, хотя и меньшего достоинства, на счету воронежского гребца Дмитрия Шарова. В первый день соревнований он вместе с Михаилом Павловым из Самарской области завоевал серебро на дистанции 200 метров в заезде каноэ-двоек. Они проиграли победителям, Ивану Штылю и Алексею Коровашкову из Приморского края всего одну секунду. Затем Шаров стал вторым на 500-метровке в заезде каноэ-одиночек. Дмитрий стал также бронзовым призером на олимпийской дистанции. Он третьим пересек финишную черту на 500-метровке в заезде каноэ-двоек.

Еще одна медаль на счету еще одного воронежского гребца Никиты Буйлова Он стал третьим в заезде байдарок-двоек на 200 метров, где выступал вместе с Александром Розовым, выступающим за Московскую и Ярославскую области. Вторыми были Юрий Постригай, олимпийский чемпион 2012 года в паре с Иваном Епишиным, выступающие за Москву и Нижегородскую область. Победили в этом виде программы москвич Андрей Ласкорунский и Дмитрий Мамцев из Астраханской области.