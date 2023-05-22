В Воронежской области «Ночь музеев» посетили более 17 тыс человек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области успешно прошла «Ночь музеев». В этом году региональные музеи в рамках традиционной ежегодной акции посетили более 17 тыс человек. К событию подключились все музейные учреждения региона и не прогадали - наплыв посетителей был колоссальный.

И это неслучайно! Музейщики подготовили интересные развлекательные программы. Горожане смогли погрузиться и в самобытную культуру воронежских крестьян, и сдать экзамен в петровской школе, «разделать» тушу мамонта и построить первобытное жилище, познакомиться со стрелковым оружием Красной Армии, прошли квесты и квизы, посетили турнир на тямбарах и лучный тир, поучаствовали в мастер-классах по живописи и лепке из глины.

В музеях выступили ансамбль «Радовесь», коллектив барабанщиков Kavkaz-Studio, вокальный ансамбль «Многоголосье», гитарный оркестр «Большое баррэ», барабанщики Concept show Drumataca, музыкант Олег Пожарский, Big Band Воронежской филармонии, эстрадный хор Fermata, лискинский театр показал постановку «Необыкновенное чудо».