Двух бывших воронежских налоговиков приговорили к трем годам колонии за мошенничество

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Рамонский райсуд вынес вердикт по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого стали двое бывших сотрудников управления налоговой службы по региону. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции Андрей Водолазкин и его подчиненный – экс-специалист Максим Маркелов признаны виновными. Суд установил, что договорились о совершении преступления. Налоговики за 8 млн рублей, полученных от руководителя компании ООО «Ава-Трейд», выразили готовность перенести сроки налоговой проверки и не наведываться на предприятие. Однако выполнить обещанное оказались не в состоянии. Проверка прошла в назначенное время.

Суд приговорил их к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Водолазкин лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий также на 3 года.