В селе под Воронежем открыли скульптуру в честь Рахманинова

фото департамента культуры Воронежской области

150-летие Сергея Рахманинова торжественно отметили в Воронежской области. 21 мая в селе Красное Новохоперского района установили скульптурную композицию «Сирень». Сделали это не случайно: именно здесь великий композитор начал работать над своим знаменитым Вторым концертом.

В церемонии открытия объекта принял участие руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова Геннадий Дмитряк. Старейший хоровой коллектив вместе с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала исполнили ряд произведений Сергея Рахманинова.