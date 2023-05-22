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НовостиЗвезды22 мая 2023 10:56

В селе под Воронежем открыли скульптуру в честь Рахманинова

В Красном маэстро начал писать знаменитый Второй концерт
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области

150-летие Сергея Рахманинова торжественно отметили в Воронежской области. 21 мая в селе Красное Новохоперского района установили скульптурную композицию «Сирень». Сделали это не случайно: именно здесь великий композитор начал работать над своим знаменитым Вторым концертом.

В церемонии открытия объекта принял участие руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова Геннадий Дмитряк. Старейший хоровой коллектив вместе с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала исполнили ряд произведений Сергея Рахманинова.

фото департамента культуры Воронежской области

фото департамента культуры Воронежской области