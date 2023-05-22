В Воронеже водителя автобуса, устроившего ДТП с 10 пострадавшими, отстранили от работы

Автобус № 60 после столкновения с фурой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водителя маршрутки № 60, устроившего 7 мая на улице 9 Января аварию, в которой пострадали 10 человек, отстранили от работы. Об этом сообщил руководитель компании-перевозчика «Автолайн» Дмитрий Крутских. На данный момент в причинах ДТП разбираются сотрудники Следственного комитета. От результатов проверки СК, видимо, и зависит, будет ли дальше работать водителям маршрутки 34-летний житель Семилукского района.

Напомним, 7 мая в 19.15 «ПАЗ», ехавший по маршруту № 60, врезался в припаркованную фуру. Из 10 пострадавших пять попали в больницы. У них диагностировали переломы таза, предплечья, носа и травматический шок. Водитель автобуса сначала заявил, что его ослепило заходящее солнце, а потом изменил показания. Теперь он уверяет, что его «подрезал» автомобиль. Экспертиза показала, что шофер маршрутки во время ДТП был трезв.

Между тем, проверку компании «Автолайн» организовали и в городской администрации. Мэр Воронежа Вадим Кстенин не исключил, что, если в ходе нее обнаружат серьезные нарушения закона, у перевозчика могут отобрать лицензию на этот маршрут.