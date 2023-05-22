Воронежская теннисистка выиграла у победителя первенства Европы

Полина Яценко. Фото: cspsk-vrn.ru

Теннисистка из села Новоподклетное Рамонского района, фактически являющегося пригородом Воронежа, Полина Яценко дошла до полуфинала крупного международного турнира, проходившего в Грузии в селе Качрети. Всего сборная России по теннису направила на турнир категории W25 в Грузию четырех спортсменов. Но только воронежская спортсменка прошла так далеко по сетке турнира.

Полину в первом же круге ждала игра с победительницей первенства Европы Анастасии Гурьевой. Ранее наша теннисистка встречалась с ней в финале юниорского турнира первой категории и уступила 4:6, 4:6.

- Матч получился очень нервным и напряженным, — рассказал старший тренер сборной Воронежской области по теннису Андрей Кузьмин. — Первый сет выиграла Полина - 6:2, второй взяла Анастасия - 6:1. В третьем при счете 4:4 Полина проиграла свою подачу. Счет стал 4:5, и соперница подавала на матч. Но она не справилась с нервами. Счет стал 5:5, затем 6:6. Все решилось на тай-брейке, который очень неудачно начала наша спортсменка – 0:4. Сопернице оставалось три мяча до победы, но Полина смогла вернуться в игру: 4:4, 6:6. Отыграв два матч-бола, она вырвала победу - 11:9.

За выход в полуфинал Полина Яценко боролась с Анной Броган, теннисисткой из Великобритании, номером 338 в мировом рейтинге. Исход первой партии решился на тай-брейке 7:6 в пользу воронежской спортсменки. Второй сет Полина уже выиграла уверенно – 6:1.

В полуфинале Полина Яценко уступила китайской спортсменке Бай Чжосюань. Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. В парном турнире, выступая в дуэте с Еленой Приданкиной, Полина тоже остановилась в шаге от финала.

- Китаянка стоит высоко в рейтинге и занимает 236 место в мире, - подвел итоги выступлений Яценко на турнире старший тренер сборной команды Воронежской области по теннису Андрей Кузьмин. — В полуфиналах Полина была самым молодым и единственным не сеянным участником. В этом турнире она сумела победить игроков, находящихся значительно выше нее в рейтинге. Эти успехи должны помочь нашей спортсменке подняться в теннисном табеле о рангах и участвовать в соревнованиях более высокого уровня.

О том, как Полина добилась права участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в юношеских турнирах «Большого шлема», смотрите здесь