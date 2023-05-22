К 9 годам колонии приговорили воронежца, пытавшегося сжечь заживо подругу и знакомого

Фото - СУ СКР по региону

Суд рассмотрел дело, фигурантом которого стал 72-летний житель Воробьевского района. Мужчину признали виновным в покушении на убийство сожительницы и знакомого (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом 22 мая сообщили в СУ СКР по воронежской области.

Суд установил, что вечером 17 ноября 2022 года в гости к пенсионеру и его сожительнице, проживавшим в доме по улице Зеленая поселка центральной усадьбы совхоза «Воробьевский», пришел 49-летний знакомый. Они вместе выпивали. В ходе застолья хозяин приревновал даму к гостю и несколько раз ударил его ножом. Мужчина упал на пол и потерял сознание. Затем пенсионер взял на веранде пластиковую емкость с бензином и, плеснув на голову сожительницы, бросил в нее зажженную спичку. Лицо и голова женщины вспыхнули, а затем загорелся и сам дом.

Однако довести до конца преступление у мужчины не получилось. Гость пришел в сознание и смог убежать, а женщина потушила снегом на себе огонь и обратилась за помощью к соседям. Те вызвали полицейских и скорую.

Приговором суда виновный осужден к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.