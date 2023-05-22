Для детских площадок воронежского «Орленка» закупят кору лиственницы на 4,7 млн рублей

Управление экологии мэрии Воронежа начало поиск подрядчика на поставку коры лиственницы для покрытия детских площадок в парке «Орленок». Власти на эти цели готовы потратить до 4,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 19 мая.

Как говорится в техзадании, заказчику должны предоставить материал в упаковках не менее 60 литров. При этом товар не должен содержать посторонние запахи и следы плесени. Также в коре лиственниц должны отсутствовать металлические частицы и, естетсвенно, гниль. Гарантия на товар – не менее 24 месяцев.

Заявки на участие в запросе котировок будут приниматься до 26 мая. Итоги подведут 30 мая.