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НовостиОбщество22 мая 2023 9:02

Для детских площадок воронежского «Орленка» закупят кору лиственницы на 4,7 млн рублей

Итоги торгов подведут 30 мая
Евгения ФРОЛОВА

Управление экологии мэрии Воронежа начало поиск подрядчика на поставку коры лиственницы для покрытия детских площадок в парке «Орленок». Власти на эти цели готовы потратить до 4,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 19 мая.

Как говорится в техзадании, заказчику должны предоставить материал в упаковках не менее 60 литров. При этом товар не должен содержать посторонние запахи и следы плесени. Также в коре лиственниц должны отсутствовать металлические частицы и, естетсвенно, гниль. Гарантия на товар – не менее 24 месяцев.

Заявки на участие в запросе котировок будут приниматься до 26 мая. Итоги подведут 30 мая.