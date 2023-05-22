СК начал проверку после нападения бездомной собаки на ребенка в воронежском райцентре

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Следственное управление СКР по региону начало проверку после сообщения о нападении на 9-летнего ребенка беспризорной собаки. Инцидент произошел в минувшее воскресенье в центре поселка Панино. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 22 мая.

Как ранее поделилась его мама, собака укусила мальчика на детской площадке, после этого ему потребовалась медицинская помощь. Есть информация, что эта же собака атаковала и другого ребенка, но взрослым вовремя удалось ее отогнать.

Сотрудники СКР в рамках проверки обещают дать оценку работе должностных лиц местной администрации и компании, которая отвечает за отлов безнадзорных животных в Панинском районе.