В Воронежской области водитель без прав устроил лобовую аварию

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Борисоглебске у дома № 83 по улице Народной 21 мая столкнулись лоб в лоб «Шевроле Ланос» и «Фольксваген Поло». Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 16.45. По предварительным данным, 28-летний местный житель на «Шевроле» выехал на встречную полосу, где и влетел в «Фольксваген», которым управлял 32-летний житель Борисоглебска. В результате пострадали водители и 30-летний пассажир. Они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

При проверке выяснилось, что виновник аварии ехал без водительского удостоверения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. И в этот раз от медосвидетельствования он отказался.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.